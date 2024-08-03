У Китаї цьогоріч кількість домашніх тварин перевищить кількість дітей

Упродовж 2024 року в Китаї кількість домашніх тварин перевищить кількість дітей віком до чотирьох років.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані інвестиційної компанії США Goldman Sachs.

Їхня оцінка вказує на те, що кількість домашніх тварин у Китаї найближчими роками буде збільшуватися, — молоде населення Китаю волітиме завести кота чи собаку замість створити сім’ю. Це вплине на розвиток ринку кормів для домашніх тварин, який зросте до $12 мільярдів до кінця десятиліття.

До 2030 року домашніх тварин може стати вдвічі більше, аніж дітей до чотирьох років. Наприклад, у 2017 році в Китаї було 90 мільйонів дітей до чотирьох років, тоді як домашніх тварин — 40 мільйонів.

За оцінками американського банку, цьогоріч цифри зрівняються — до 58 мільйонів, а до 2030 року в Китаї буде понад 70 мільйонів міських домашніх тварин і менше ніж 40 мільйонів дітей віком до чотирьох років.