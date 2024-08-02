WP: У США три роки тривало секретне розслідування про ймовірну передачу Трампу $10 мільйонів від Єгипту. Жодних звинувачень так і не висунули

Американські правоохоронці протягом 2017—2020 років розслідували справу про ймовірну передачу $10 мільйонів від уряду Єгипту для Дональда Трампа, коли закінчувалися гроші на його президентську кампанію.

Про це пише The Washington Post з посиланням на низку джерел.

За пʼять днів до того, як Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайного листа від організації, повʼязаної з єгипетською розвідкою. У ньому банк просив зняти майже $10 мільйонів з рахунку організації — і все це готівкою.

Слідство вивчало, чи могли ці гроші піти на «компенсацію» Трампу, оскільки тижнями раніше він «влив» майже ідентичну суму власних коштів у свою президентську кампанію.

Законодавство США забороняє іноземним громадянам та урядам робити внески або пожертви, чи надавати будь-яку іншу фінансову підтримку кандидатам на політичні посади в Сполучених Штатах.

За даними слідства, у той період на кампанію Трампа закінчувалося фінансування. Його найближчі радники кажуть, що благали Трампа виписати чек на передвиборчу кампанію для останнього показу телевізійної реклами. Але Трамп неодноразово відмовлявся — аж до 28 жовтня, коли раптом оголосив про вливання $10 мільйонів. Приблизно за пʼять тижнів до цього Трамп зустрівся з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Трамп і Ас-Сісі під час зустрічі в Білому домі, 9 квітня 2019 року. Getty Images

Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року й був одним з лідерів військового перевороту в липні 2013 року, внаслідок якого від влади усунули попереднього президента.

Після цієї закритої зустрічі Трамп сказав Сісі, що Сполучені Штати будуть «вірним другом» Єгипту, якщо його оберуть президентом. Пізніше він називав президента Єгипту «фантастичним хлопцем» і своїм «улюбленим диктатором».

Водночас у цій справі так і не дійшло до висунення обвинувачень Трампу. Розслідування закрив через брак доказів тодішній генпрокурор Вільям Барр, призначений Трампом.

Слідча група просила через суд отримати доступ до банківських документів Трампа, але старші посадовці були стурбовані тим, що Департамент юстиції знову можуть звинуватити у втручанні в президентські вибори. Справа в тому, що раніше Трамп уже звинувачував Департамент у політично упередженому «полюванні на відьом» — через розслідування про втручання Росії у вибори та його можливу причетність до цього.

WP підкреслює, що розслідування було такою мірою таємним, що одного разу старші судді закрили частину будівлі федерального суду в окрузі Колумбія, щоб приховати імена сторін на слуханні, яке тоді описувалося як «слухання за участю державної іноземної корпорації, що чинила опір повістці до суду». Багато спостерігачів припускали, що ця корпорація була російською.

15 січня 2022 року, через п’ять років після того, як гроші покинули банк у Каїрі, закінчився термін для висунення звинувачень.