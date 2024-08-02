Український футболіст Артем Довбик перейшов до ФК «Рома»

За підсумками сезону 2023/24 Довбик — найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги. Він забив 24 голи в 36 іграх. Зокрема, завдяки цьому «Жирона» вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії.

Артем Довбик виступав на Євро-2020 і Євро-2024 за збірну України. Улітку 2021 року він на останніх секундах матчу забив переможний м’яч у ворота збірної Швеції на Євро-2020 і вивів збірну України до чвертьфіналу.