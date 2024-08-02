Екскерівник колонії на Полтавщині, де катували вʼязнів, отримав 400 тисяч гривень премії та максимальну пенсію

Колишній керівник Божковської виправної колонії № 16 на Полтавщині, де катували вʼязнів, отримав 400 тисяч гривень премії та максимальну пенсію.

Про це написав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розповів, що ініціював вивчення службової документації про діяльність колонії в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мінʼюсту України. Одночасно міністерство розпочало службове розслідування за фактами катувань.

В результаті встановили, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, начальнику колонії погодили звільнення за власним бажанням — з виплатою премії 400% до окладу «за особливі досягнення в роботі» та інших виплат на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Крім того, у грудні 2023 року екскерівник домігся рішення про встановлення йому максимальної премії.

Омбудсмен закликав слідчих ДБР з’ясувати, чому екскерівника колонії, де катували в’язнів, «безпідставно та незаконно» преміювали.