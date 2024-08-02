Голова Одеської ОВА Кіпер захищає перейменування топонімів в Одесі, а мер Труханов критикує

Мер Одеси Геннадій Труханов розкритикував перейменування топонімів у місті, які затвердила Одеська обласна військова адміністрація. Водночас очільник останньої Олег Кіпер наголосив, що нині в українському місті не місце вулицям, названим на честь людей, повʼязаних з Росією чи Радянським Союзом.

Геннадій Труханов заявив, що перейменування «обнуляє наше місто», і тому, щоб скасувати рішення Одеської ОВА, Одеська міська рада «вимушена вжити всіх передбачених законом заходів».

Міський голова Одеси не погоджується з перейменуванням, наприклад, вулиць Пушкінської, Буніна, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова, бульвару Жванецького. Він каже, що долю назв одеських топонімів мають віршувати мешканці міста за допомогою обговорення.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на ці слова і написав, що «якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами — є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде».

Ось кілька нових назв топонімів в Одесі після перейменування:

вулиця Італійська замість Пушкінської;

бульвар Військово-морських сил замість Жванецького;

вулиця 28 бригади замість Паустовського;

проспект Ярослава Мудрого замість академіка Глушка;

проспект Лесі України замість Гагаріна;

провулок Госпітальєрів замість Лермонтовського другого;

провулок Театральний замість Чайковського;

вулиця Решата Аметова замість Романа Кармена;

сквер Номана Челебіджіхана замість Паустовського.

Інші топоніми теж перейменовували на честь українських воїнів, науковців, митців та освітян.