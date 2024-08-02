У липні Україна запустила по Росії більше далекобійних дронів, ніж вони по нас. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 серпня

Якщо вірити російським звітам про збиті українські дрони, то у липні Сили оборони запустили по Росії більше далекобійних дронів, ніж будь-коли раніше ― понад 520. Росіяни ж атакували Україну 426 дронами типу Shahed. Уперше Україна переважила в цьому виді ударів Москву ― і є підстави вважати, що надалі кількість ударів ЗСУ лише зростатиме, пише у Forbes британський журналіст Девід Гемблінг.

Україна била углиб російської території й торік ― і ці дронові удари були точними, але відносно рідкісними. Зараз країна стрімко наростила їхнє виробництво ― при цьому про деякі моделі оглядачі дізнаються вже після того, як вони впадуть десь на російській території, після влучення в ціль чи збиття російською системою ППО. Моделей далекобійних дронів в України зараз близько 20, в хід іде все ― від переобладнаних легкомоторних літаків до безпілотників із фанерних листів. Головне ― дешевизна, точність і далекобійність.

Удар по аеродрому «Оленья» в Мурманській області показав, що із завданням щодо далекобійності українські виробники справляються: радіус дії дрона в 1 800 кілометрів ставить під загрозу «величезну кількість російських військових аеродромів», пише Гемблінг. Питання, наскільки багато саме таких дронів Україна може виготовляти ― але очевидно, що показники зростатимуть.

Росія теж намагається наростити виробництво своїх дронів ― величезна фабрика в Єлабузі у Татарстані вже має почати виробництво. Втім, на цифрах запущених по Україні «шахедів» це наразі не позначається, зазначає автор. Крім того, ЗСУ вже доволі вправні у збитті цього типу дронів ― зазвичай при обстрілах Сили оборони збивають від 90% до 100% дронів, згідно з офіційними повідомленнями. Також Україна має систему акустичної фіксації та оповіщення щодо траєкторії дронів ― це ефективний інструмент, якого, за всіма ознаками, росіяни не мають. Тому навіть раніше дронові удари українців по росіянах були значно ефективніші, ніж російські атаки «шахедів» по Україні. Точну статистику вражених цілей зараз зібрати складно, але очевидно, що російські нафтобази та літаки знищуються, а енергетична система вже починає потерпати від відключень електрики.

Фактично, українці зараз ставлять перед росіянами вибір ― або відвести від лінії зіткнення частину систем ППО, щоб захистити важливі обʼєкти всередині країни, або миритися з ураженням все більшої кількості аеродромів і нафтобаз, пише автор. І прикидає, скільки далекобійних дронів можна чекати від України в наступні місяці. Кілька виробників заявили, що вже здатні виготовляти близько 500 безпілотників на місяць. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін казав, що цьогоріч буде виготовлено 10 тисяч дронів із радіусом дії в сотні кілометрів. Це понад 830 дронів на місяць.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших публікацій іноземних медіа про війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon.