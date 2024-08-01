Netflix показав тизер другого сезону «Гри в кальмара». Він вийде 26 грудня 2024 року

Netflix показав перший тизер другого сезону «Гри в кальмара». Він вийде на екрани 26 грудня 2024 року, а фінальний сезон — у 2025-му.

До серіалу повернеться актор Лі Чон Че в ролі головного героя Сон Гі Хуна. Ві Ха Чжун продовжить грати молодого офіцера поліції, який шукав свого брата, а Лі Бьон Хон гратиме ведучого смертельної гри.

Серіал Netflix «Гра в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 мільярда годин.