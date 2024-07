Too little, too late: чому F-16 навряд чи змінять ситуацію на полі бою всерйоз. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 29 липня

Перші винищувачі F-16 мають надійти до України вже протягом кількох тижнів, однак спочатку ефект від винищувачів буде вкрай обмеженим ― пишуть одразу два видання, The New York Times і The Washington Post. Останні у своїй статті головною проблемою зниження ефективності літаків називають зволікання США з їх наданням: за два з лишком роки війна істотно змінилась. Навіть рік тому, коли адміністрація Джо Байдена нарешті зважилась надати Україні F-16, характер бойових дій був інакшим, ніж зараз. І, на жаль, росіяни мали вдосталь часу підготуватися до нової загрози. Представники української сторони в розмовах із WP сказали, що з винищувачами відбулось так само, як і з більшістю іншої західної зброї для України: too little, too late, ЗСУ отримають замало літаків для значного прориву і пізніше, ніж потрібно.

Загалом західні партнери пообіцяли Україні щонайменше 70 F-16, однак не одразу: ми отримуватимемо їх протягом років. Але ще більшою перепоною для масового використання літаків стала кількість навчених пілотів: їх до кінця цього року в України буде не більше двадцяти. «Програма тренувань доволі скромна», ― визнав у розмові з виданням високопосадовець американського Міністерства оборони. Враховуючи, що зазвичай одним F-16 опікуються двоє пілотів, то одночасно ЗСУ зможуть залучити максимум 10 літаків. Цього замало для значних комбінованих атак, пише видання. Також важливо врахувати, що один літак у повітрі ― це десятки осіб допоміжного персоналу та чимала й коштовна матеріальна база. Колишній пілот F-16 Мішель Курран у розмові з WP пригадує, що персонал восьми літаків, задіяних у демонстраційних польотах, становив 130 людей, 90 з яких опікувались технічним станом бортів. Представники України переживають, що відповідних підготовлених спеціалістів наразі також замало.

Натомість у The New York Times звертають увагу на те, що росіяни встигли наситити прифронтову зону своїми засобами ППО. Умовний рік тому F-16 навіть у невеликій кількості справді могли б надати бійцям на фронті істотну підтримку з повітря. Зараз же наближатись навіть на 20 кілометрів до лінії фронту літакам небезпечно, пише видання. Спершу доведеться розбити російську систему ППО в регіоні, на що піде чимало зусиль і часу. Тому принаймні спершу F-16 застосовуватимуть в основному проти цілей у повітрі ― дронів, ракет і, якщо пощастить, літаків. Фактично вони насамперед стануть посиленням української ППО, пише видання.

Також чимало залежить від того, чим оснастять винищувачі. Україна має невелику кількість ракет, якими F-16 можуть бити на 125 кілометрів. Радари F-16 «бачать» цілі теж на відстані до 125 кілометрів ― упʼятеро далі, ніж радари радянських літаків, що перебувають на озброєнні України зараз. Якщо снарядів буде достатньо, в України може вийти відігнати від лінії фронту російські літаки, які дошкуляють ЗСУ КАБами, пише видання.

Іще одна ознака того, що легко не буде ― адаптивність росіян в атаках на українські аеродроми, пише NYT. Показовим став обстріл летовища в Миргороді на початку липня: російський розвідувальний дрон, вдосконалений для уникнення радарів, долетів аж туди, й за кілька хвилин після його виявлення на Миргород полетіла балістика. Українська сторона запевняє, що звести нові бетонні ангари в умовах війни не може ― тому покладається на ППО й муляжі літаків для відвернення уваги. Завдяки їм росіяни вже марно витратили «кілька десятків, якщо не кілька сотень ракет».

Це лише частина огляду. Огляд історій про долю 22-річного індійця, який поїхав на заробітки до Росії й опинився на фронті, та про послаблення позицій ЗСУ в районі Покровська доступний для всіх, хто підтримує нас на Patreon!