Телескоп «Хаббл» показав карликову галактику з сузірʼя Діви

Космічний телескоп «Хаббл» показав карликову галактику IC 3430, розташовану на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Крім того, що IC 3430 карликова, вона ще й еліптична. Галактика має гладку овальну форму без галактичних рукавів чи смуг. До того ж у ній є багато масивних блакитних зірок — це вказує на недавнє активне зореутворення.

Карликові галактики відрізняються невеликою кількістю зірок, зазвичай менше мільярда, однак цього достатньо, щоб відтворити в мініатюрі ті самі форми, які утворюють великі галактики.

Hubble

Галактика IC 3430 лежить у такій частині скупчення Діви, що там є чимало галактик, схожих за типом на цю мініатюрну представницю. На зображенні видно, що IC 3430 оточують багато інших галактик на тлі зірок на передньому плані.