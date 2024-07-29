Стали відомі причини смерті ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор

Причинами смерті ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор назвали хронічне обструктивне захворювання легень і астму. Жінка померла торік 26 липня. Їй було 56 років.

Про це свідчить її свідоцтво про смерть, яке є в розпорядженні ірландської газети Irish Independent.

Перший чоловік і близький друг Шинейд ОʼКоннор Джон Рейнольдс зареєстрував свідоцтво про смерть у Лондоні. Там також зазначили, що співачка мала інфекцію дихальних шляхів.

У січні 2024 року в суді підтвердили, що Шинейд О’Коннор померла природною смертю. Коли жінку знайшли мертвою в її будинку на півдні Лондону, причини смерті не називали.

Раніше О’Коннор зізнавалася, що страждає на біполярний розлад і має схильність до суїциду. На початку 2022 року її 17-річний син Шейн вчинив самогубство, і за тиждень після його загибелі артистка намагалася накласти на себе руки.

Шинейд О’Коннор найбільш відома за кавером на “Nothing Compares 2 U”, випущеним у 1990 році, який приніс їй всесвітню популярність. Вона випустила десять студійних альбомів між 1987 і 2014 роками.

О’Коннор пішла зі сцени у 2003 році, оголосивши про намір присвятити себе вивченню теології. У 2018 році вона прийняла іслам і змінила імʼя.