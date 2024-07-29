«Схеми»: Власники української мережі мікропозик з мільйонними відсотками мають російські паспорти

Власники однієї з українських мереж мікрокредитних організацій, куди входять «Просто Позика»і «Тайм Кредит», мають російське громадянство.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»).

«Просто Позика» — фірма, заснована у 2014 році, має понад 30 філій по всій Україні. Вона пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень, а процентна ставка може сягати аж до півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту і терміну погашення.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний — Андрій Манучаров, у нього 90% акцій фірми, та Євгеній Слюсар — йому належить 10%. «Схеми» ж зʼясували, що Манучаров є громадянином Росії.

У квітні 2014 року Манучаров отримав у Криму паспорт громадянина Росії. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

СХЕМИ / Радіо свобода

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу в державних органах Росії, ставши радником гендиректора «Росморпорту» — федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Згідно з даними авіаперельотів, які є в журналістів, тоді ж Манучаров починає одночасно жити в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями «Росморпорту», та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес.

У 2015-му, через рік, відколи Росія окупувала Крим, Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Його можна побачити поруч з організатором заходу — депутатом Держдуми РФ Костянтином Затуліним, нині підсанкційним. Спонсори заходу — російські оборонні концерни.

Андрій Манучаров (зліва) і Костянтин Затулін (праворуч). СХЕМИ / Радіо свобода

На другий рік окупації півострова Манучаров бере участь вже в тенісному турнірі в Севастополі. Але цього разу — з військовослужбовцями, на честь 233-ї річниці створення Чорноморського флоту РФ. Згадку про це журналісти знайшли в газеті «Флаг Родины», яка вважається офіційним виданням російського флоту.

Також журналісти зʼясували, що син Манучарова Іван — депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина Росія». Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та звʼязку.

Він відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року створив телеграм-канал і назвав його «Манучаров Крым Z».

Іван Манучаров передавав партію гуманітарної допомоги армійцям РФ і запускав акцію «Весточка на фронт». СХЕМИ / Радіо свобода

Має російське громадянство і дружина Манучарова Наталія. Вона, як і чоловік, згодом зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Чому це важливо

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами — такими як, наприклад, «Просто Позика» чи «Тайм Кредит».

Відповідно до постанови, кредитна організація мала б призначити довірену особу з відповідною діловою репутацією. А її кандидатуру мав би затвердити Нацбанк.

На запит «Схем» в Нацбанку повідомили, що «Просто Позика» і «Тайм Кредит» не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи. Тимчасом навесні цього року НБУ продовжив ліцензії для провадження діяльності обом компаніям на необмежений термін.

Журналісти повідомили знайдену інформацію Нацбанку. Там сказали, що не мають інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарових громадянства РФ, але пообіцяли надіслати запити до СБУ для перевірки цих фактів.

Сам Манучаров наявність паспорта РФ заперечує.