Генштаб: Росія втратила ще 1 310 військових, 74 артсистеми і 12 танків за минулу добу

За минулу добу, 28 липня, армія РФ втратила ще 1 310 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 12 російських танків, 8 бойових броньових машин, 74 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, одну крилату ракету, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 62 одиниці автомобільної техніки й 19 одиниць спеціальної техніки.



Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.