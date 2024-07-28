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Міноборони: ПТСР становить 29% від усіх невралгічних захворювань, на які страждають військові

Автор:
Олександра Опанасенко
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Кількість українських військових з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає. Водночас посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від цих захворювань.

Про це заявила очільниця департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

У Міноборони прогнозують, що частка ПТСР серед військових буде лише зростати. Тож відомство активно працює над створенням системи психологічної підтримки і допомоги для військовослужбовців.

Сухорукова наголосила, що психологічну підтримку та допомогу військовим потрібно надавати на всіх етапах служби. Зокрема, вона окреслила чотири основних етапи психологічної допомоги:

  • самодопомога або допомога за принципом «рівний — рівному»;
  • кризові інтервенції;
  • психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;
  • довготривала психологічна допомога.

Особливу увагу варто приділяти підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхніх родин, зазначила Сухорукова.