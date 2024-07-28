Міноборони: ПТСР становить 29% від усіх невралгічних захворювань, на які страждають військові

Кількість українських військових з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає. Водночас посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від цих захворювань.
Про це заявила очільниця департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.
У Міноборони прогнозують, що частка ПТСР серед військових буде лише зростати. Тож відомство активно працює над створенням системи психологічної підтримки і допомоги для військовослужбовців.
Сухорукова наголосила, що психологічну підтримку та допомогу військовим потрібно надавати на всіх етапах служби. Зокрема, вона окреслила чотири основних етапи психологічної допомоги:
- самодопомога або допомога за принципом «рівний — рівному»;
- кризові інтервенції;
- психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;
- довготривала психологічна допомога.
Особливу увагу варто приділяти підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхніх родин, зазначила Сухорукова.
- За даними Національної служби здоровʼя України, у 2023 році кількість пацієнтів з ПТСР в Україні зросла майже в чотири рази порівняно з 2021-м. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановили майже такій самій кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.