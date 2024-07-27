Збірна України з футболу перемогла Марокко на Олімпіаді-2024 з рахунком 2:1.

У першому таймі гострі моменти створювали виключно українці. Перший гол на 22-й хвилині забив Дмитро Криськів.

А після перерви вже Марокко почало створювати напружені моменти біля воріт України. Українець Володимир Салюк збив марокканського футболіста Суфʼяна Рахімі у штрафному майданчику, за що отримав червону картку, а збірна Марокко — пенальті. Рахімі реалізував пенальті й на 64-й хвилині зрівняв рахунок.

Попри те, що Україні залишилась в меншості, на 90+8 хвилині гол забив Ігор Краснопір, принісши перемогу збірній.

Наступний матч Україна зіграє з Аргентиною 30 липня о 18:00.