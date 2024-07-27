На Олімпіаді Південну Корею представили як КНДР. Сеул хоче зустрічі з президентом МОК

Міністерство спорту Південної Кореї вимагає зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом — Південну Корею представили під час церемонії відкриття Олімпіади в Парижі як Північну.

Про це передає південнокорейське видання Yonhap.

Коли південнокорейська делегація спортсменів пливла в човні по річці Сена і потрапила в центр уваги як 48-ма національна збірна, диктор представив її французькою мовою як Republique populaire democratique de Coree, а потім англійською — Democratic Peopleʼs Republic of Korea. Це офіційна англійська назва Північної Кореї.

Міжнародний олімпійський комітет уже перепросив за помилку.

У субтитрах до трансляції, яку показували на гігантських екранах уздовж Сени та на телебаченні для глядачів з усього світу, Південну Корею підписали правильно — Republic of Korea англійською мовою.