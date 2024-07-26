Росія почала використовувати нові дешеві дрони для атак на Україну, щоб виявляти локації ППО

Росія почала використовувати нові дешеві дрони як приманку для української протиповітряної оборони, щоб дізнаватися місцезнаходження ППО.

Про це Reuters повідомив український розвідник.

Два нові види безпілотників, які Росія використала в пʼяти атаках на Україну за останні два-три тижні, зокрема і вночі у четвер, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера.

Дрони першого типу мають камеру й українську сім-картку, щоб надсилати зображення російським військовим.

«Вони визначають, де розташовані наші мобільні вогневі групи та системи ППО, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картину розташування всіх наших систем протиповітряної оборони», — сказав представник української військової розвідки Андрій Черняк.

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже нагадують ударні дрони Shahed і літають з ними групами, зазначив Черняк.

Черняк додав, що другий новий тип безпілотника теж не несе вибухівки або несе лише невеликий заряд. Такі дрони росіяни використовують як приманку для української протиповітряної оборони.

Для того щоб російські військові отримали дані про місцезнаходження системи ППО, вона має збити цей безпілотник. А оскільки із землі такі дрони майже неможливо відрізнити від Shahed, їх збиватимуть.

За словами Черняка, нові безпілотники, ймовірно, коштуватимуть по $10 тисяч, попри великий радіус дії. Це в десятки разів дешевше за ударні дрони Shahed. До того ж, як зазначає Черняк, ці нові дрони також можуть вистежувати місцезнаходження систем ППО з висоти в тисячу метрів — там, де їх не дістануть кулемети й антидронові гвинтівки.