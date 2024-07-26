У 59 бригаді ЗСУ завершили службову перевірку за проханням парамедика Катерини Поліщук. Які результати

Робоча група завершила розслідування в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, яке розпочали після звернення захисниці «Азовсталі», парамедика Катерини «Пташки» Поліщук.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Під час розслідування провели роботу з командирами підрозділів, військовими, перевірили рішення та бойові розпорядження командування бригади. Також дослідили, як у бригаді організовували виконання бойових завдань.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас встановила окремі факти управлінських рішень і чинники, що можуть негативно впливати на перебіг виконання бойових завдань військовою частиною.

Як зазначили у службі, керівництво ЗСУ ухвалило потрібні рішення та вжило низку заходів, які дозволять попередити подібні випадки в майбутньому. Окремих посадовців командування бригади притягнули до відповідальності.