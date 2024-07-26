У 59 бригаді ЗСУ завершили службову перевірку за проханням парамедика Катерини Поліщук. Які результати

Робоча група завершила розслідування в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, яке розпочали після звернення захисниці «Азовсталі», парамедика Катерини «Пташки» Поліщук.
Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.
Під час розслідування провели роботу з командирами підрозділів, військовими, перевірили рішення та бойові розпорядження командування бригади. Також дослідили, як у бригаді організовували виконання бойових завдань.
Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас встановила окремі факти управлінських рішень і чинники, що можуть негативно впливати на перебіг виконання бойових завдань військовою частиною.
Як зазначили у службі, керівництво ЗСУ ухвалило потрібні рішення та вжило низку заходів, які дозволять попередити подібні випадки в майбутньому. Окремих посадовців командування бригади притягнули до відповідальності.
- У неділю, 14 липня, захисниця «Азовсталі», парамедик Катерина «Пташка» Поліщук звернулася до президента України з проханням провести службове розслідування щодо командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Вона заявила, що Шевчук віддавав злочинні накази, нехтував життям бійців, через що частина з них загинула, а також усував усіх незгодних командирів. Поліщук додала, що Шевчука призначили командиром через родинні звʼязки, і заявила, що йде з бригади через «нелюдське та непрофесійне» ставлення Шевчука.
- У понеділок, 15 липня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський перевірить ситуацію — до 59 бригади ім. Якова Гандзюка відправлять робочу групу на чолі з начальником Військової служби правопорядку.