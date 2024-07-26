У США заарештували одного з найвидатніших мексиканських наркобаронів Ісмаеля «Ель Майо» Замбаду

Напередодні в американському штаті Техас заарештували одного з найвидатніших в історії Мексики наркобаронів Ісмаеля «Ель Майо» Замбаду. Разом з Ель Майо заарештували й Хоакіна Гусмана Лопеса — сина його колишнього партнера Хоакіна Гусмана Лоери, відомого як Ель Чапо (з іспанської — «Коротун»).

Про це повідомляє Reuters.

Замбада — один із найвидатніших наркоторговців в історії Мексики. Він став співзасновником картелю «Сіналоа» разом з Ель Чапо, якого у 2017 році екстрадували до США і який відтоді відбуває довічне ув’язнення в тюрмі суворого режиму.

І Замбаді, і сину Ель Чапо у США висунули численні звинувачення за розповсюдження величезної кількості наркотиків, включно з фентанілом, який став однією з головних причин смертей американців віком від 18 до 45 років.

70-річного Замбаду і 30-річного Гусмана Лопеса затримали в районі техаського міста Ель-Пасо одразу після того, як вони приземлилися на приватному літаку.

Троє американських чиновників, ознайомлених з перебігом операції із затримання наркобаронів, повідомили Reuters на правах анонімності, що Замбаду до Штатів заманив Гусман Лопес. Американська влада часто укладає з наркоторговцями угоди, які передбачають полегшення вироку в обмін на інформацію, яка допоможе затримати інших, більш впливових фігур у наркобізнесі.

Поки що достеменно невідомо, чи укладав Гусман Лопес таку угоду з правоохоронними органами США. Однак якщо зʼясується, що син Коротуна справді зрадив Замбаду, це матиме серйозні наслідки для картелю «Сіналоа».

У 2008 році спалахнула кривава війна між картелями, коли затримали ще одного з ватажків «Сіналоа». Члени родини цього ватажка звинуватили Ель Чапо в тому, що він здав його владі Мексики. Це викликало жорсткий розкол між двома потужними крилами злочинного угруповання.

Гусман Лопес — один із чотирьох синів Ель Чапо, яких називають «Лос Чапітос». Вони успадкували від свого батько крило картелю «Сіналоа». Його брата Овідіо Гусмана заарештували торік і екстрадували до США.

Останніми роками картель «Сіналоа» став найбільшою мішенню американської влади, яка звинуватила злочинний синдикат у тому, що він є найбільшим постачальником фентанілу в США.

Один працівник аеропорту Санта-Тереза, що поблизу Ель-Пасо, у четвер вдень розповів Reuters, що бачив, як приватний літак Beechcraft King Air приземлився на злітно-посадковій смузі, де на нього вже чекали агенті Федерального бюро розслідувань (ФБР).

«Двоє людей вийшли з літака, і їх спокійно взяли під варту. Усе виглядало досить спокійно, впорядковано», — сказав співрозмовник інформагентства.

За затримання Замбади влада США призначила винагороду в $15 мільйонів, а за Гусмана Лопеса — $5 мільйонів.

За даними американської влади, картель «Сіналоа» продає наркотики в понад 50 країн і є одним із двох найпотужніших організованих злочинних угруповань у Мексиці.

Замбада та сини Ель Чапо належать до двох різних поколінь наркоторговців та мають різний «почерк».

Замбада відомий тим, що є наркоторговцем «старої школи» — уникає уваги та працює в тіні. Сини Ель Чапо, навпаки, мають репутацію яскравих наркоторговців, які гучно привернули увагу, успадкувавши від свого тата владу в картелі. Синів Ель Чапо» також знають як більш жорстоких і запальних, на відміну від Замбади, який мав репутацію сірого кардинала.