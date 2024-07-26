Генштаб: Армія РФ за добу втратила 950 військових і 36 артсистем

За минулу добу, 25 липня, російська армія втратила орієнтовно 950 військовослужбовців (вбиті та поранені), йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також за добу армія РФ втратила сім танків, 11 бронемашин і 36 артилерійських систем, 73 дрони різних типів, 56 одиниць автотехніки та сім одиниць спецтехніки.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.