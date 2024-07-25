Біля берегів Швеції знайшли затонулий вітрильник ХІХ століття, а в ньому — 100 пляшок дорогого шампанського

У Балтійському морі біля берегів Швеції знайшли затонулий вітрильник XIX століття, що перевозив понад 100 пляшок шампанського, вина, коштовну мінеральну воду та порцеляну.

Про це пише ВВС.

Корабель знайшли водолази польської компанії Baltictech приблизно за 20 морських миль на південь від шведського острова Еланд, на глибині 58 метрів.

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За словами керівника Baltictech Томаша Стахури, за 40 років занять дайвінгом йому ще ніколи не доводилося знайти стільки ящиків з алкоголем. Зазвичай після корабельної аварії цілими залишаються одна-дві пляшки.

На глиняних пляшках з мінеральною водою вказана торгова марка німецької компанії Selters. Завдяки цьому водолази змогли встановити приблизну дату, коли корабель затонув — десь 1850—1867 роки.

У ті роки сельтерська мінеральна вода коштувала дуже дорого, тож часто подавалася лише на королівські столи й перевозилася в супроводі поліції. Через це Стахура припускає, що коштовний вантаж мав отримати російський імператор Микола І — один із царських кораблів зазнав аварії в цьому районі в 1852 році.

У Baltictech запевняють, що шампанське і мінеральна вода із затонулого вітрильника не надто втратили в смаку, тож їх можна пити і зараз. Холод і темрява морського дна — ідеальні умови для збереження алкоголю на 150 з гаком років, жартує автор «Імперії випивки» Генрі Джефріс.