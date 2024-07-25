«Хочу к своим». В Україні запустили проєкт для обміну зрадників і колаборантів на полонених українців

Українські спецслужби запустили державний проєкт «Хочу к своим», мета якого сприяти обміну полонених українців на зрадників, колаборантів і агентів Росії.

Проєкт сьогодні, 25 липня, представив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого входять Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Першим і головним завданням проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам.

Їхні дані будуть на сайті проєкту, який постійно поповнюватиметься. Засуджені добровільно дали згоду на публікацію своїх даних і готові до обміну. На сайті також буде опція «згода на обмін».

Серед інших завдань проєкту:

дати можливість громадянам України, які досі співпрацюють із ворогом, припинити цю діяльність на визначених умовах;

дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом;

допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до Росії, зробити це.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, з початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону росіян 3 405 українців. Кримінальних проваджень за колабораціонізм на сьогодні відкрито понад 7 400, тому обмінний фонд доволі великий, але є низка труднощей — Росія не квапиться забирати своїх агентів, а повернення українських цивільних надзвичайно складне, оскільки не існує чітко визначеного механізму.