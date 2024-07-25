Іспанія передасть Україні додаткову систему ППО Hawk

Іспанія передасть Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відеозустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

Вона запевнила, що Україна матиме батарею вже до вересня. Роблес наголосила, що ще один комплекс цього ЗРК «посилить потенціал протиповітряної оборони Збройних сил України».

Також міністри обговорили процес підготовки українських військових на території Іспанії — їх кількість вже сягнула пʼяти тисяч.

MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу, розроблений компанією Raytheon і прийнятий на озброєння армії США в 60-х роках. Комплекс має три версії — Phase I, Phase II і Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Україна вже має такі комплекси — їх як допомогу передали союзники.