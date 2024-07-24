На Харківщині в одному з підрозділів сталася стрілянина між військовими — троє загинули

На Харківщині сталася стрілянина в одному з військових підрозділів. Троє військових загинули, ще четверо постраждали.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

В ОСУВ не розкривають причин і деталей стрілянини. Лише вказують, що вогнепальну зброю застосували «на підґрунті особистих взаємовідносин».

Поранених доставили до Військово-медичного клінічного центру. Їхній стан — важкий. На місці працюють Військова служба правопорядку у Збройних силах України та правоохоронні органи.

В ОСУВ наголосили, що керівництво вживає «всіх необхідних заходів», щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.