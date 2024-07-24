У США 94-річного чоловіка визнали найстарішим водієм автобуса у світі. Він не пішов на пенсію через нудьгу

Джима Оппегарда, якому зараз 94 роки, визнали найстарішим водієм автобуса у світі. Він вийшов на пенсію у 65 років, але швидко повернувся на роботу через нудьгу.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Оппегард зі штату Міннесота, що у США. Він керував автобусом понад половину свого життя і зізнається, що отримує задоволення від роботи, бо вона допомагає йому «бути в тонусі». Зароблені кошти Оппегард віддає на благодійність — християнські служіння в Африці, які організовує його донька.

Джим Оппегард за кермом жовтого шкільного автобуса. Книга рекордів Гіннеса

Керівник Оппегарда каже, що чоловік — зразковий працівник, бо безпечно їздить, ніколи не хворіє і завжди вчасно приходить на роботу. Сам Джим каже, що йому пощастило мати здорове тіло. А для підтримки форми він вживає харчові добавки та щодня по 45 хвилин займається спортом.

Після виходу на пенсію Джим влаштувався одразу на дві роботи — водієм шкільного та міжміського автобусів. Але у 84 роки він зламав шию, тож повернувся до роботи лише через чотири місяці реабілітації. Зараз Оппегард — водій шкільного автобуса, що перевозить дітей з особливими освітніми потребами.

За словами свого керівництва, 94-річний Джим — зразковий працівник. Книга рекордів Гіннеса

Графік Джима такий — зранку він їздить по три години, робить тригодинну перерву на обід і потім повертається до роботи ще на чотири години. Йому допомагає асистент, який наглядає за дітьми, щоб чоловік зосереджувався на дорозі.

У будинку для літніх людей, де живе Оппегард, усі знають його як водія автобуса. Він каже, що робота його надихає, і радіє, якщо когось надихає він. Диспетчери, які працюють із Джимом, зізнаються — 94-річний чоловік має більше енергії, ніж молоді водії, які влаштовуються до них на роботу.