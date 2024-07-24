Як виживає український ринок праці. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 липня

Видання The Washington Post опублікувало великий матеріал про те, як в умовах війни та мобілізації тримається український ринок праці. Українська економіка продовжує відновлюватися після скорочення у 2022-му майже на третину, цьогоріч ріст ВВП прогнозують на рівні 4%, а найбільша перепона швидшому зростанню ― брак робочої сили, стверджують опитані виданням українські економісти.

Мобілізація 200 тисяч чоловіків скорочує ВВП приблизно на 0,5%, ідеться у статті. Однак якщо врахувати, що частина чоловіків зі страху перед мобілізацією залишає ринок праці, втрати стають відчутнішими. Як наслідок українські сервіси вакансій запевняють, що такого попиту на працівників в їхній історії ще не було, попри викликане бойовими діями скорочення економіки.

Видання наводить як приклад вугільні шахти міста Павлоград на Дніпропетровщині. На кожній з кількох шахт, що належать ДТЕК, є майже сотня вакансій. Це при тому, що під землею дозволили працювати й жінкам ― тепер вони, наприклад, кермують підземним транспортом для шахтарів. Опитані WP працівниці задоволені підвищеною зарплатнею і тим, що на глибині в 1 500 метрів можна ізолюватись і від новин про війну, і від сигналів повітряної тривоги.

Війна взагалі збільшила можливості для жінок на ринку праці. Так, у Кривому Розі можна знайти багато білбордів від місцевого металургійного комбінату, на яких стверджується, що «тепер тут рулять жінки», пише видання. Подібна ситуація в сільському господарстві та метрополітені: для жінок відкривають нові вакансії та курси.

Деякі підприємства можуть забронювати 50% працівників ― це стосується, наприклад, аграрної сфери. Однак процес бронювання забюрократизований та тривалий: протягом двох місяців паперової тяганини чоловіків можуть і забрати на фронт, скаржаться WP аграрії. Вони готові вчити управляти сільськогосподарською технікою молодь до 25 років, однак нерідко техніка складна і на навчання йде близько пів року. Стільки чекати у фермерських господарствах ― розкіш, пише видання.

Також побільшало проблем у компаній, які ведуть бізнес відкрито і відповідно до вимог законодавства реєструють усіх своїх працівників. Державі, відповідно, легше зʼясувати, скільки в компанії військовозобовʼязаних чоловіків, і швидко забрати частину з них. Сірий бізнес так не страждає ― і це ще одна причина для підприємців переходити в тінь, ідеться в матеріалі.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!