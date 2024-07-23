«Кокаїнових акул» знайшли біля берегів Бразилії. Вчені виявили величезну концентрацію наркотику в організмах тварин

Вчені виявили високий рівень кокаїну в печінці й мʼязах акул, виловлених у Атлантичному океані біля берегів бразильського міста Ріо-де-Жанейро.

Про це йдеться в науковому дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Морські біологи препарували 13 довгоносих акул. В організмі кожної знайшли кокаїн та бензоїлекгонін — продукт розпаду наркотику. Причому концентрації у 100 разів перевищують ті, що раніше виявляли в організмах інших морських мешканців. Дослідження, проведене Фондом Освальдо Круза, вперше виявило кокаїн в акулах.

Експерти вважають, що кокаїн потрапляє у морську воду через роботу нелегальних наркотичних лабораторій або через екскременти споживачів наркотиків. Крім того, акули могли ковтати кокаїн втрачений або скинутий торговцями в море.

Аби зʼясувати, як саме кокаїн впливає на поведінку акул, потрібні подальші дослідження. Однак попередні вивчення свідчать про те, що наркотик впливає на тривалість життя акул, їхні мисливські здібності, зір і репродуктивну функцію. Мʼясо акул у Бразилії є популярною стравою, тож у ситуації, що склалася, воно небезпечне для людей.