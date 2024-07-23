Новий навчальний рік стартує 2 вересня і завершиться 30 червня

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025-го. Такі дати визначив уряд.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.
Там запевняють, що школи отримали більше свободи у плануванні й можуть коригувати структуру навчального року, враховуючи безпекову та енергетичну ситуації.
Педагогічна рада шкіл зможе визначати структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд, а також тривалість навчальних тижня / дня / занять, перерви між ними, форму освітнього процесу.
Найменший термін канікул — 30 днів упродовж навчального року.
- На початку липня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті навчання в школах розпочнуть 19 серпня, щоб на тлі проблем в енергосистемі гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік.