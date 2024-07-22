Євросоюз розпочне переговори про безвізовий режим з Вірменією

Європейський Союз розпочне переговори з Вірменією про запровадження безвізового режиму.
Про це пише Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, який назвав майбутні переговори «дуже важливим етапом у поглибленні партнерства Вірменії та ЄС, заснованого на спільних цінностях і принципах».
У заяві Ради Європи від 22 липня також сказано, що сторони розпочинають діалог щодо безвізу. Попереду визначення «контрольних кроків», які має виконати Вірменія.
Переговори про скасування візового режиму з Євросоюзом зазвичай тривають багато років. Для цього потрібна згода всіх членів ЄС, а Вірменія, зі свого боку, має виконати низку умов. Процедура відрізняється для кожної країни, оскільки ЄС висуває різні вимоги та критерії.
Зазвичай Брюссель вимагає від країн прозоре та дієве управління кордонами для боротьби з організованою злочинністю та корупцією. ЄС офіційно ще не сформулював свої критерії для Вірменії.
- У березні 2024 року стало відомо, що Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі. Країна має проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників. Єреван останнім часом зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США. Це відбувається на тлі погіршення відносин з Росією через те, що, на думку офіційного Єревану, Москва не виконала своїх союзницьких зобовʼязань по ОДКБ і не допомогла у вирішенні військового конфлікту з Азербайджаном за Нагірний Карабах.
- 22 липня 2024 року Рада Європейського Союзу вперше в історії схвалила військову допомогу для Збройних сил Вірменії на суму €10 мільйонів з Європейського фонду миру (EPF).