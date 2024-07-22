Прокуратура Криму відкрила кримінальну справу за знесення останньої української церкви на півострові

У кримському місті Євпаторії незаконно знищили храм Православної церкви України. Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила прокуратура автономії.

Учора, 21 липня, представники окупаційної влади розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ в Євпаторії. Раніше, у 2019 році, окупаційний Євпаторійський міський суд виніс незаконне рішення про знесення цього храму.

Як зазначили в прокуратурі, такі дії грубо порушують вимоги статті 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, яка забороняє руйнування власності, не виправдане воєнною необхідністю, а також статті 56 Гаазького положення про закони і звичаї війни 1907 року, що передбачає захист релігійних установ від захоплення, знищення або навмисного пошкодження.

У лютому 2024 року прокуратура автономії та громадська організація Global Rights Compliance передали до Міжнародного кримінального суду інформаційне подання про злочини російської окупаційної влади проти релігійних груп у Криму. Це подання містить докази системності переслідувань і тиску на релігійні громади півострова, зокрема знищення храмів Кримської єпархії Православної церкви України.