У серпні старі 500-гривневі банкноти почнуть вилучати з обігу і замінювати новими

З 1 серпня Національний банк почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років і поступово замінювати їх на нові — зразка 2014 року та наступних років випуску.

Про це пише пресслужба НБУ.

Хоча банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу буде менше, але ними все одно можна буде платити без обмежень.

НБУ

Банкноти обмінюватимуть, щоб підвищити якість готівки в обігу. Старі банкноти зношені, вони майже 18 років перебувають в обігу. Поступова заміна банкнот має підвищити захист і якість грошей в обігу.

Від серпня банки України не видаватимуть із кас старі банкноти, а НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Тому коли в банк потраплять банкноти номіналом 500 гривень старого зразка, їх не повертатимуть в обіг, а вилучатимуть звідти і передаватимуть до Нацбанку, який їх утилізує.