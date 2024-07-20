США розсекретили дані про свій ядерний арсенал

Сполучені Штати оприлюднили нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї.

Дані опублікувало Національне агентство з ядерної безпеки США.

Станом на вересень 2023 року американський арсенал налічував 3 748 ядерних боєголовок. Це на 88% менше від максимального рівня (31 255) наприкінці 1967-го і на 83% менше від рівня (22 217) наприкінці 1989 року, коли впала Берлінська стіна.

З 1994-го по 2023 рік Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.

Ще близько 2 000 ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації та очікують на демонтаж.

Кількість нестратегічного ядерного озброєння США скоротилася більш ніж на 90% з 30 вересня 1991 року.