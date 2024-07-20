У МЗС Литви зʼявився новий співробітник — кошеня Ранґо

На подвірʼї Міністерства закордонних справ Литви знайшли маленьке чорне кошеня. Його одразу взяли на службу до відділу стратегічних комунікацій МЗС і присвоїли імʼя Ранґо.

Тепер Ранґо має звання офіційного кота Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, заявив міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс.

Посольство Сполученого Королівства в Литві «раде бачити, що МЗС Литви слідує найкращим британським традиціям». Там привітали Ранґо зі вступом до дипломатичного корпусу і написали, що чекають на зустріч.

У Великій Британії теж є кіт-посадовець — Ларрі. Він обіймає посаду головного мишолова резиденції очільника уряду Великої Британії з 2011 року. Головний кіт-мишолов Британії на своїй посаді побачить уже шостого премʼєра, а перед відставкою Ріші Сунака Лаурі залишив тому «прощальний подарунок» — наклав купу в черевик Сунака на згадку про старі часи.

На службу котів беруть не тільки Лондон і Вільнюс, а ще Львів і Будапешт. У Львові є Левчик — котячий мер міста, який ще у 2020 році оселився у Львівській міській раді. Він разом з Андрієм Садовим зустрічає міжнародні делегації та почесних гостей міста, вітає своїх підписників зі святами, носить вишиванку й загалом поводиться дуже поважно, збираючи захоплені коментарі. У Будапешті мерія поселила в себе кота спеціальним указом і надала йому офіційний статус і фінансування.