Adidas усуває Беллу Хадід з реклами кросівок після критики з боку Ізраїлю

Компанія Adidas прибрала фото американської моделі Белли Хадід з реклами спортивного взуття, яке вперше випустили до Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Під час цієї події палестинська група «Чорний вересень» увірвалася в Олімпійське селище і вбила 11 членів ізраїльської команди.

Про це передає The Guardian.

Ізраїль був невдоволений тим, що кросівки SL72, що за описом Adidas є непідвладною часу класикою, рекламувала модель, яка має палестинське коріння.

Офіційний обліковий запис Ізраїлю на X виступив проти Хадід як «обличчя кампанії [Adidas]».

«Одинадцять ізраїльтян вбили палестинські терористи під час Олімпіади в Мюнхені. Вгадайте, хто є обличчям їхньої кампанії? Белла Хадід — наполовину палестинська модель, яка має історію поширення антисемітизму і закликів до насильства проти ізраїльтян та євреїв. Вона та її батько часто пропагують кровні наклепи й антисемітські змови проти євреїв», — написали там.

У заяві Adidas йдеться, що реклама взуття SL72 «обʼєднує широке коло партнерів». Водночас Adidas усвідомлює, що встановила звʼязки з трагічними історичними подіями, але додає, що це було ненавмисно. Компанія вибачилася, вона перегляне свою рекламну кампанію.

При цьому не ясно, яких саме змін очікувати. Інші рекламні зображення, на яких показані амбасадори бренду Adidas, зокрема французький футболіст Жюль Кунде, американський репер A$AP Nast і китайська модель Сабріна Лан, залишаються в мережі.

Протягом років Белла Хадід критикувала ізраїльський уряд і підтримувала палестинців, а 23 жовтня 2023 року зробила заяву в Instagram, оплакуючи втрату невинних життів, і закликала підписників підтримувати цивільних у Газі.