Суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях. Нетаньягу заперечує

Міжнародний суд ООН у консультативному висновку постановив, що перебування Ізраїлю на палестинській території є незаконним.

Постанова опублікована на сайті суду.

У суді також заявили, що Ізраїль зобовʼязаний припинити «свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше».

Також у суді наголосили, що Ізраїль повинен негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з «окупованої палестинської території».

«Держава Ізраїль зобовʼязана компенсувати шкоду, заподіяну всім фізичним і юридичним особам, які постраждали внаслідок окупації, або юридичним особам на окупованій палестинській території», — йдеться в повідомленні суду.

Крім того, суд ООН зазначає, що всі держави зобовʼязані не визнавати законною «ситуацію, що виникла внаслідок незаконної присутності Ізраїлю на окупованій палестинській території».

Після публікації висновку суду ООН премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у X, що «єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі, в тому числі в нашій вічній столиці Єрусалимі, а також в Юдеї та Самарії, нашій історичній батьківщині».

«Жодна абсурдна думка в Гаазі не може заперечити цю історичну правду або законне право ізраїльтян жити у своїх власних громадах на батьківщині наших предків», — підкреслив він.