СБУ оголосила підозру «міністру транспорту ДНР» — він будує нову залізницю, яка перекидатиме війська РФ на фронт

Служба безпеки України заочно оголосила підозру «міністру транспорту ДНР» Володимиру Тужиліну. Він будує нові залізничні шляхи для перекидання військ Росії на фронт в Україну.

Тужилін — ексочільник головного управління автодоріг у Нижньогородській області Росії. У травні 2023 року його призначили «міністром транспорту ДНР» на окупованій території Донеччини.

СБУ

За даними СБУ, Тужилін займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання російських військ з Ростовської області в Україну. Насамперед це пряма залізнична лінія з Росії в напрямку Донецька.

Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом і Мелітополем. Росія планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання військ у Крим та на південний фронт.

Тужиліна підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Оскільки зараз він перебуває на окупованих територіях України, СБУ проводить «комплексні дії», щоб притягнути його до відповідальності.