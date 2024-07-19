Помер лідер Вʼєтнаму Нгуєн Фу Чонг — тільки вчора він відійшов від обовʼязків голови Комуністичної партії

Помер лідер Вʼєтнаму, 80-річний Нгуєн Фу Чонг, який лише вчора відійшов від обовʼязків голови Комуністичної партії через поганий стан здоровʼя. Він правив країною 14 років.

Про це пише The Washington Post.

Лідер Вʼєтнаму помер 19 липня у Військовому центральному госпіталі в Ханої.

Нгуєн Фу Чонг прийшов до влади у 2011 році, а згодом зміцнив контроль в однопартійній державі за допомогою чисток проти корупції та політичних репресій, через які увʼязнювали журналістів і активістів.

Reuters

Водночас Фу Чонг відкрив країну для інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами, налагоджував відносини з Китаєм, Сполученими Штатами, Індією та Росією.

Тепер президент Вʼєтнаму То Лам обійняв посаду тимчасового виконувача обовʼязків генсека Комуністичної партії.

Після смерті Нгуєн Фу Чонга у Вʼєтнамі залишиться вакуум влади, що відкриє рідкісне вікно політичної невизначеності в одній з небагатьох комуністичних диктатур, що залишилися у світі.