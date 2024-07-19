Зеленський попросив премʼєра Британії Стармера «проявити лідерство» і дозволити бити вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням допомогти Україні отримати дозвіл бити далекобійною західною зброєю вглиб Росії.

Про це Зеленський заявив на позачерговому засіданні уряду Великої Британії, передає The Guardian.

Зеленський наголосив: якщо зняти обмеження на удари західною зброєю по цілях у Росії, це зміцнить оборону України та дозволить Києву знищувати місця зберігання російської зброї.

Обговорюючи питання далекобійної зброї, Зеленський сказав, що «ми досі не маємо головної відповіді на це запитання». Тож він закликав премʼєра Стармера «проявити лідерство». Зеленський каже, що дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії — це важливий елемент захисту від агресії Москви.

Уряд Великої Британії висловив думку, що застосування далекобійних британських ракет — це, зрештою, справа України, якщо вона дотримуватиметься міжнародного права.

Що передувало

У травні 2023 року Велика Британія офіційно оголосила про передачу далекобійних ракет Storm Shadow Україні, але дозволила бити по цілях лише на території Криму та інших окупованих територіях України. На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії — і Києву вирішувати, чи робити це.

Новий британський премʼєр Кір Стармер 10 липня підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети для ударів по Росії, і що саме Україна має вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow. Після цього президент Зеленський подякував йому і заявив, що вони «обговорили практичну реалізацію цього рішення».

Однак 12 липня газета The Telegraph, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Британії, написала, що політика Британії «не змінилась» і країна, попри заяви Стармера, не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Міністр закордонних справ Британії казав, що в Лондоні ще розмірковують над цим запитом України, однак британці підтримують право України на самооборону.