У Тель-Авіві через вибух безпілотника загинула людина. Дрон упав біля посольства США

У центрі Тель-Авіва, неподалік будівлі посольства США вибухнув безпілотник. Через це загинув один чоловік, ще кілька людей поранені. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити.

Про це пише The Times of Israel.

Попереднє розслідування інциденту з боку Військово-повітряних сил Ізраїлю свідчить, що ударний безпілотник великої дальності з вибухівкою ідентифікували, але через людську помилку його не збила ППО.

Безпілотник залетів у місто з моря. ЦАХАЛ вважає, що безпілотник прилетів із південного напрямку, імовірно, з Ємену. Поки що військові перевіряють, чи справді за атакою стоять хусити.

Речник Збройних сил Ємену заявив, що хусити атакували Тель-Авів новим дроном під назвою «Яфа», який нібито здатний обходити системи перехоплення.

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях. Тепер єменські хусити, імовірно, націлилися і на сушу.