SpaceX показала концепт апарата, який виведе Міжнародну космічну станцію з орбіти

Компанія Ілона Маска SpaceX показала концепт космічного апарата, який виведе Міжнародну космічну станцію з орбіти Землі. Це модернізований вантажний корабель SpaceX Dragon.

SpaceX

Апарат Dragon модернізують додатковими баками з паливом, двигунами та іншими елементами, які потрібні для тривалої роботи на орбіті.

МКС запустили на орбіту в 1998 році. Це спільний проєкт 14 країн. Зараз у роботі станції беруть участь пʼять агентств — американське NASA, канадське CSA, європейське ESA, японське JAXA та «Роскосмос». Станцію експлуатуватимуть до 2030 року, а потім її мають знищити.

Американське космічне агентство NASA обрало SpaceX для розробки апарата в червні 2024 року. На це компанія отримає $843 мільйони — сума не покриває витрат на запуск апарата, контракт укладуть пізніше.

За планом апарат пристикується до МКС і відбуксує її з теперішньої висоти 400 км на висоту 220 км. Після цього станція увійде в атмосферу Землі й частково згорить. Решта має впасти в океан. Головна мета апарата від SpaceX — забезпечити, щоб станція зійшла з орбіти без загрози для населених районів.