У Парагваї вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну — 4 тонни, що прямували до Європи у вантажі з цукром

Влада Парагваю вилучила найбільшу в історії партію кокаїну. Понад чотири тонни наркотику вартістю майже $240 мільйонів прямували у вантажі цукру до міста Антверпен у Бельгії.

Про це повідомило агентство з боротьби з наркотиками Парагваю SENAD.

Операція Dulzura (з іспанської — «Солодкість») стала наймасштабнішим вилученням кокаїну в історії країни. Контейнери з наркотиками правоохоронці перехопили в морському порту парагвайської столиці Асунсьйон.

У SENAD розповіли, що правоохоронці, виявивши «підозрілий вантаж», скоординували дії з іншими державними органами, щоб його перевірити. Підозри виправдалися — у мішках з цукром були заховані 4 013 кілограмів кокаїну.

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В агентстві додають, що наразі перевіряють інші супутні вантажі. Усі сили спрямували на викриття злочинної структури, яка запустила логістику переважно на європейський континент.

Одну людину вже затримали — це водій вантажівки, який нібито залишив партію наркотиків у морському порту, повідомив очільник SENAD Халіл Рачід.

Президент Парагваю Сантьяго Пенья заявив, що за цією спробою перевезти наркотики, найімовірніше, стоїть злочинне угруповання. А наркотики, за його словами, «очевидно» походять не з Парагваю — країну, як він стверджує, використали як транзитний пункт.