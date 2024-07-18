НАТО мало б дозволити запускати українські F-16 з баз на своїй території. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 липня

Найефективніша зброя Росії ― залякувати Захід ескалацією війни, завдяки чому Путін і виграв час, і отримав обмеження на використання Україною західної допомоги. Жодна з погроз росіян не справдилась. При цьому вони безкарно бʼють по українській території, використовуючи бази в тилу. Настав час Заходу використати проти Росії той же метод, не боячись її порожніх погроз, пише в колонці для The Washington Post капітан військової авіації США у відставці й науковий співробітник Інституту Сагамор Джеррі Хендрікс. Він посилається, зокрема, на масований ракетний обстріл росіян 8 липня, коли постраждала, серед іншого, лікарня «Охматдит». Росіяни випустили понад 40 ракет, зокрема й зі своєї території, де небезпека від ЗСУ для них обмежена. «Росія використовує свій суверенітет як захист ― тоді як суверенітетом України вона нехтує». Українські пілоти мають повне право запускати свої літаки з безпечних територій ― наприклад, із летовищ на території країн НАТО, стверджує Хендрікс. Врешті-решт, Захід дає Україні ці літаки й навчає пілотів ними управляти ― тож надання баз було б логічним кроком. А для того, щоб уберегти країни НАТО від прямого протистояння з Росією, важливо, щоб літаки, що злітають із цих баз, атакували цілі лише в межах міжнародно визнаної території України, стверджує ексвійськовий.

Якби росіяни спробували атакувати літаки на цих базах ― це був би напад на країну НАТО й, відповідно, ризик більшої війни. Якої Кремль насправді дуже боїться, переконаний Хендрікс. Крок із наданням ЗСУ баз для F-16 показав би росіянам, що у гру в залякування ескалацією можна грати удвох, підсумовує автор.

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