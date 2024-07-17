Король Чарльз ІІІ представив найбільшу реформу парламенту Великої Британії

Новий лейбористський уряд Великої Британії на чолі з премʼєр-міністром Кіром Стармером офіційно оголосив про наміри реформувати Палату лордів (верхню палату парламенту), скоротивши її чисельність і встановивши обмеження за віком.

Про це на церемонії відкриття парламенту оголосив король Чарльз ІІІ, передає The Independent.

Один із законопроєктів, який запропонували лейбористи, передбачає скасування практики спадкового перства — тобто передання місць у Палаті громад у спадок. В офіційному документі, присвяченому законопроєкту про Палату лордів, йдеться про те, що у XXI столітті не можна резервувати майже 100 місць за людьми, народженими в певних сімʼях.

Палата лордів Великої Британії не відіграє вирішальної ролі в законодавчому процесі, але її рішення все одно потрібне для ухвалення законів. Члени Палати лордів засідають там довічно, через що їхня кількість більша, ніж у Палаті громад. Зараз це 775 членів.

Стармер раніше заявляв, що хотів би позбутися спадкових дворян і встановити вік виходу на пенсію лордів у 80 років. Значний крок у цьому напрямку зробив колишній премʼєр від лейбористів Тоні Блер у 2007 році. Він скоротив кількість спадкових перів до 90.

Лейбористи традиційно підтримують ліквідацію Палати лордів, але на чолі зі Стармером поки відмовились від цієї пропозиції на користь мʼякших рішень. Серед них — обмеження віку перів 80 роками.

У 2022 році Стармер перед парламентськими виборами обіцяв, що ліквідує за першої ж можливості Палату лордів, оскільки це «система, яка самовдоволено думає, що знає краще за людей, які тут живуть, які навички, транспорт, планування та підтримка робочих місць їм потрібні».

Про Україну і НАТО

У зовнішньополітичній частині королівської промови, яка визначає курс нового уряду Британії, Чарльз III наголосив на відданості НАТО з боку Лондону та підтримці України.

«Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО», — заявив монарх.

Король пообіцяв, що уряд перезавантажить відносини з європейськими партнерами та буде працювати над покращенням торгових та інвестиційних відносин з Європейським Союзом.

«Щоб переконатися, що обороноздатність Сполученого Королівства відповідає мінливому характеру глобальних стратегічних загроз, мій уряд проведе огляд стратегічної оборони», — заявив король.

16 липня 2024 року новий уряд Великої Британії повідомив про початок масштабного аналізу оборони Сполученого Королівства і Збройних сил. Новий уряд фактично визнав провал обороноздатності на тлі нових загроз і вирішив реально оцінити свою армію. Це має стати фундаментом для трансформації британських військ, щоб гідно протистояти Росії, Китаю, КНДР та Ірану.

Автор: Денис Подобрій