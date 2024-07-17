Reuters: Німеччина у 2025 році вдвічі скоротить військову допомогу Україні з бюджету

Проєкт бюджету Німеччини на 2025 рік передбачає €4 мільярди на військову допомогу Україні замість приблизно €8 мільярдів у 2024 році. Ймовірно це повʼязано з повільним відновленням економіки після тогорічної рецесії, яку Німеччина подолала на початку року.

Про це пише Reuters, який ознайомився з бюджетним проєктом.

Незабаром Кабінет міністрів Німеччини планує затвердити свій бюджет на 2025 рік, очікуючи на значне економічне відновлення, яке допоможе йому закрити розрив у €17 мільярдів між прогнозованими витратами та доходами.

Бюджет на 2025 рік включає фінансове планування до 2028 року. До того часу закінчиться дія спеціального фонду Збройних сил для досягнення цілей щодо мінімальних витрат НАТО.

Про фонд оголосив канцлер Олаф Шольц за кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Спеціальний фонд передбачає €100 мільярдів для модернізації армії та досягнення стандарту НАТО з витрат на оборону, еквівалентних 2% ВВП.