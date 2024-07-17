Словаччина відмовилася від суперечливої ​​реформи Кримінального кодексу — боїться втратити гроші ЄС

Словацькі законодавці змінили реформу Кримінального кодексу країни, яка викликала протести у країні, побоюючись втратити доступ до фінансування ЄС.

Про це пише словацьке видання Pravda.

Депутати Національної ради Словаччини схвалили, що у випадку злочинів, які шкодять фінансовим інтересам Євросоюзу, має застосовуватися обовʼязкове увʼязнення. Також депутати подовжили термін давності в таких випадках.

Як сказав міністр юстиції Словаччини Борис Сушко, це мінімізує ризики, що країна може втратити гроші чи інші ресурси від ЄС.

Затверджена в лютому нова, але ще не чинна редакція кодексу зменшувала покарання, зокрема за корупцію і шахрайство. Пізніше Конституційний суд Словаччини постановив, що більшість цих реформ відповідали Конституції країни, включно з ліквідацією Офісу спеціального прокурора, який займався серйозними справами про корупцію, організовану злочинність та екстремізм.

Такі зміни розкритикували політична опозиція Словаччини, Європейська комісія та Європейська прокуратура. Єврокомісія попереджала Братиславу, що країна ризикує втратити фінансування з Фонду відновлення та стійкості, бо перегляд Кримінального кодексу може зашкодити фінансовим інтересам ЄС.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив деяких євродепутатів країни з опозиції — мовляв, позачергове засідання парламенту відбулося через «брудну роботу опозиції в Європейській комісії, яка скаржилася на Словаччину і хотіла завдати їй фінансової шкоди».

Депутат Марія Коликова від опозиційної партії «Свобода і солідарність» (SaS) відповіла йому, що «Європейська комісія справді не дурна» і може прочитати, які зміни Словаччина ухвалює.

Нинішні зміни, за які проголосували депутати, стосуються лише грошей ЄС, але не вводять суворіші покарання за крадіжку державних грошей Словаччини.