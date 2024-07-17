CNN: Секретна служба посилила охорону Трампа через намір Ірану вбити його

Протягом останніх тижнів американська влада отримала інформацію про намір Ірану вбити експрезидента США Дональда Трампа. Секретна служба посилила його охорону.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Однак варто зауважити, що ймовірний підозрюваний у спробі замаху на Трампа 20-річний Томас Метью Крукс не причетний до планів Ірану. Таких ознак немає. Утім, це викликає питання про прогалини в безпеці під час передвиборчої кампанії в Батлері, бо чоловікові вдалося отримати доступ до даху сусіднього будинку, звідки він міг стріляти.

Представник національної безпеки США сказав, що Секретну службу і кампанію Трампа поінформовали про загрозу перед суботнім мітингом. Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали передвиборчу кампанію Трампа від проведення виступів просто неба, бо це несе в собі більший ризик.

Тим часом постійне представництво Ірану при ООН заперечило змову Ірану з метою вбити Трампа, назвавши звинувачення «необґрунтованими та зловмисними». Водночас там додали, що «Трамп є злочинцем», якого потрібного покарати за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Впливовий генерал Касем Сулеймані очолював «Аль-Кудс» — підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який проводив операції за кордоном. Він вважався одним із найвпливовіших людей Ірану. «Аль-Кудс» під його проводом надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і «Хезболла» в Палестині та Лівані, а також відіграв важливу роль у формуванні політичної ситуації в Іраку.

Сулеймані вбили 3 січня 2020 року за наказом тодішнього президента США Дональда Трампа. Його атакувала американська авіація, коли він перебував поблизу аеропорту Багдаду.

Іран неодноразово обіцяв помститися американським військовим за вбивство Сулеймані. А колишні високопосадовці адміністрації Трампа, які працювали над національною безпекою, після відходу з уряду перебувають під посиленою охороною.