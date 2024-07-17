Путін не здатен перемогти в реальності, тому він намагається зробити це в очікуваннях. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 16 липня

Результат війни за останні пів року можна назвати успіхом Сил оборони України, стверджує у The Washington Post колумніст видання Макс Бут. Також він використовує фразу «пес, що так і не гавкнув» ― маючи на увазі Росію, яка доклала величезних зусиль, щоб пробити лінію фронту, доки Україна потерпає від браку озброєння та людей, ― і майже нічого не досягла. Так, окупантам вдалося захопити Авдіївку та два шматки Харківщини, але в першому випадку вони лише незначно розвинули успіх, а в другому російські війська загрузли, а на певних ділянках ЗСУ успішно їх відкинули. І всього цього росіяни досягли, втрачаючи по 1000―1200 людей на добу вбитими й пораненими. Це ледь не пікові втрати за повномасштабну війну ― і, враховуючи збільшення кількості зброї в української армії та очікуване прибуття на фронт новобранців ближче до осені, вони практично нічого не дали. Окупанти не змогли навіть повноцінно скористатись тим, що Україна перекинула кілька підрозділів, що захищали Часів Яр, на Харківщину ― в районі стратегічного донбаського міста росіянам поки що теж досягти успіху не вдалося, пише Бут.

Росіяни за останні два з лишком роки вже втратили більше людей, ніж за всі війни після Другої світової. І хоча вони досі можуть поповнювати втрати щомісячною мобілізацією 25―30 тисяч людей, цей ресурс не безкінечний. До того ж уже близько 2% чоловіків Росії віком від 20 до 60 років ― тобто економічно активного населення ― в результаті війни вбиті чи зазнали серйозних поранень. І це лише поглиблює і без того значну демографічну кризу в країні.

Фактично зараз найбільша небезпека для України надходить не від сухопутної армії, а від ракетних обстрілів. Через нищення цивільної енергетичної інфраструктури українці можуть зіткнутися з тим, що взимку електрику їм подаватимуть по 5 годин на добу, пише Бут. Але є надія, що посилення ППО та прибуття F-16 допоможуть виправити цю ситуацію. І в умовах, коли реальних успіхів росіяни показати нездатні, Путін намагається грати з очікуваннями. Повільним просуванням за рахунок величезних втрат він намагається посіяти серед українців та партнерів Києва впевненість, що перемогти Росію неможливо. Що її ресурс невичерпний і окупанти просто сунутимуть, доки не займуть усю територію, яку хотіли.

У випадку зі США є ризик, що росіянам вдасться ввести політичний істеблішмент в оману, попереджає Бут. Вони дуже розраховують на Трампа, який обмежить військову допомогу Україні ― і без цього війська окупантів очевидно легше просуватимуться вперед. Тому Києву вигідніше буде укласти перемирʼя ― і очевидно, що обидві сторони використають паузу для гарячкової підготовки до наступної війни. «Заморожений конфлікт ― далекий від ідеалу сценарій для будь-якої сторони, зокрема для українців ― але він кращий за російську перемогу. І це вірогідний результат війни, якщо Трамп і його MAGA-республіканці припинять надавати Києву допомогу, ― підсумовує Бут. ― Українці борються настільки тяжко, довго й успішно, що для США залишити їх самих зараз стало б однією з найбільш непробачуваних помилок за всю довгу історію нашої зовнішньої політики».

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!