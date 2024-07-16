Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження щодо «темників» в Укрінформі

Національна поліція не знайшла підстав для відкриття кримінального провадження щодо поширення «темників» у державному інформагентстві Укрінформ.

Про це написав нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Він опублікував відповідь поліції на його депутатське звернення. У ній йдеться, що «підстав для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, [...] не виявлено».

На думку Юрчишина, якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шансів на відкриття справи буде більше.

Що передувало

30 травня на «Суспільному» опублікували матеріал, у якому кореспондент Укрінформу Юрій Стригун повідомив, що у грудні 2023 року отримав від редактора темник з бажаними та небажаними спікерами в Чернігівській області.

«Українська правда» у своєму матеріалі з посиланням на джерела в Укрінформі, Офісі президента, Кабінеті міністрів і загалом серед медійників також писала, як екскерівник Укрінформу Олексій Мацука, якого вважають ставлеником Офісу президента, запроваджував цензуру в інформагентстві, розсилав темники, давав регіональній редакції агентства рекомендації щодо того, які теми варто висвітлювати кореспондентам в областях і в кого не слід брати коментарі. У файлі були, зокрема, колонки з «небажаними спікерами».

Після оприлюднення цієї інформації Комісія з журналістської етики 31 травня провела позачергове засідання, на якому виключила зі свого складу колишнього гендиректора Укрінформу Олексія Мацуку.

Того ж дня кореспондент Укрінформу Юрій Стригун, який публічно підтвердив цензуру й темники в агентстві, отримав повістку з вимогою зʼявитися в ТЦК за місцем реєстрації. Повістку йому надіслали не за місцем реєстрації, а за місцем роботи — у київський офіс Укрінформу.

Стригун розповів, що гендиректор Череватий видав окреме розпорядження для журналіста терміново зʼявитися в ТЦК і розповісти про результати візиту. За словами журналіста, йому також запропонували приїхати в Київ і розписатися за отримання повістки й відповідного наказу керівництва Укрінформу.

Юрій Стригун називає «дивним збігом обставин» таку увагу до нього з боку ТЦК після того, як він заявив про цензуру й темники в Укрінформі.