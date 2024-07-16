Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту Європейського парламенту. Вона обійматиме посаду ще два з половиною роки.
Президент Європарламенту має широкий спектр виконавчих і представницьких повноважень, які поширюються на всі повноваження, потрібні для головування в роботі парламенту.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, привітала Мецолу з переобранням.
«Цілком заслужено. Ваше лідерство і пристрасть до Європи потрібні як ніколи», — написала вона.
Уперше на цю посаду Роберта Мецола заступила в січні 2022 року — вона політик з Мальтійської Європейської народної партії (ЄНП). Посадовиця здобула 562 голоси від 720 членів Європейського парламенту.
Традиційний пʼятирічний мандат президента парламенту розділили на дві частини між лівоцентристськими соціалістами і демократами та правоцентристською ЄНП. Після Мецоли її місце займе хтось із лівоцентристів.
Роберта Мецола знову стала однією з чотирьох ключових фігур, які керуватимуть ЄС у найближчі роки, разом із головою Європейської комісії, президентом Європейської ради та головним дипломатом ЄС.
- Новим очільником дипломатії ЄС стане вже експремʼєрка Естонії Кая Каллас.