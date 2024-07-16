Найрідкісніший у світі кит викинувся на пляж Нової Зеландії

Напередодні на узбережжя новозеландського регіону Отаго викинувся, імовірно, один із найрідкісніших і найменш досліджених китів у світі — ременезуб лопатозубий. Зазначають, що тварина померла за день або за два до того, як її знайшли на пляжі.

Про це повідомили Associated Press і RNZ.

У Департаменті охорони природи Нової Зеландії розповіли, що кит, який викинувся, приблизно пʼять метрів завдовжки. Це, імовірно, самець ременезуба лопатозубого. Тварину впізнали за характерними забарвленням, дзьобом, формою черепа і зубів.

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Утім, ще доведеться провести ДНК-аналіз, щоб підтвердити, що пʼятиметрова істота, яку викинуло на пляж, справді є представником виду ременезуб лопатозубий. На це, кажуть фахівці, можуть знадобитися тижні, а то й місяці. Однак якщо припущення підтвердяться, це стане дуже важливою науковою знахідкою, оскільки ці кити є одним з найменш вивчених видів великих ссавців сучасності.

З 1800-х років у світі задокументували лише шість ременезубів лопатозубих. Усіх, крім одного, знайшли на території Нової Зеландії.

Досі нічого не відомо про поведінку цих китів, чим вони харчуються і де саме в Тихому океані живуть, оскільки їх ніколи не спостерігали живими.