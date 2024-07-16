ППО України збила два дрони-камікадзе Shahed, ще два улетіли в Білорусь

Українська протиповітряна оборона з вечора 15 липня і протягом доби 16 липня знищила в небі два російські дрони-камікадзе Shahed, ще два такі дрони улетіли в Білорусь.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що два Shahed було «локаційно втрачено в повітряному просторі Білорусі», але жодних додаткових деталей не надали.

Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» підтверджує заліт двух Shahed із Житомирської області приблизно о 08:40. Один з них долетів аж до міста Могильов, подолавши понад 300 кілометрів. З військових аеродромів «Барановичі» та «Мачулищі» після 09:00 білоруські війська підняли на перехоплення гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30. Доля дронів поки що невідома.

Проєкт опублікував інфографіки маршрутів цих дронів і додав, що починаючи з 11 липня це вже четвертий російський дрон-камікадзе Shahed, який увійшов у повітряний простір Білорусі.